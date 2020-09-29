Борьба с коронавирусом продолжается по всем направлениям

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 83 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего инфицированных в Мурманске (+44), Североморске (+19) и Апатитах (+6). За сутки один житель региона умер от осложнений вызванных коронавирусом.

Лечением больных COVId-19 занимаются сотни медицинских работников, те, кто находятся на передовой борьбы с инфекцией, начали получать вакцину от недуга. Пока от коронавируса привили 24-х специалистов. Региональный Минздрав уже сообщил, что они чувствуют себя хорошо. По правилам вакцинации, особенно внимательно за состоянием получивших прививку наблюдают в течение первых трёх суток.

Напомним, в Мурманске медицинских работников из группы риска вакцинировали 24 сентября, процедура была не обязательна и несла добровольный характер.