Борьба с коварным вирусом продолжается

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 26 новых случаев заболевания COVID -19. Общее число инфицированных составляет 3700.

В Белокаменке уже на протяжении нескольких дней спокойно, на стройплощадке ни одного случая заражения. Самый большой прирост за последнюю неделю в областном центре. В этот раз в Мурманске выявили 17 больных коронавирусом.

Всего же в регионе 26 COVID-положительных за сутки.

Напомним, режим ограничений по-прежнему действует во многих муниципалитетах области, попасть в Мончегорск, Оленегорск, Ура-Губу, Териберку; Кандалакшский, Терский, Печенгский и Ковдорский районы можно только по электронным пропускам.