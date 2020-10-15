Борьба с ковидом – дело общее

Состоялась уже II международная онлайн-сессия Баренцев-Евроарктического региона против коронавируса. В ней принял участие и глава Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая II международную онлайн-сессию БЕАР против коронавируса, губернатор Андрей Чибис отметил её важность. Ведь в ходе мероприятия страны не только обмениваются опытом борьбы с опасной инфекцией, но и разрабатывают новые пути взаимодействия. Глава Мурманской области рассказал участникам, какие меры принимались для предотвращения распространения коронавируса в Заполярье, как удалось сохранить бизнес-сферу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы не остановили ни одно крупное производство, отработав все режимы с работодателями. Нам удалось не уронить экономику крупную, крупное производство, не остановить ни одну стройплощадку. И вовремя поддержать малый и средний бизнес, дав супер льготные условия для их развития».

Огромный эффект дали введённые на федеральном уровне льготы для резидентов Арктической зоны России и создание ТОР «Столица Арктики», рассказал губернатор. Рост инвестиций в региональную экономику за полгода составил более 8%, когда по стране этот показатель был отрицательным. Во время встречи глава Норвежского Баренцева секретариата, предложил запустить между Киркинессом и Заполярным электрошаттл. Но реализуют проект только после снятия действующих противоэпидемических ограничений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас в Заполярном есть соответствующая электрозаправка. Наш регион будет активно помогать развивать тему электротранспорта, в том числе и за счёт снижения транспортного налога для таких видов транспорта».

Кроме того, по инициативе губернатора Мурманской области на базе интернет-портала Баренцева сотрудничества будет создана постоянно действующая онлайн-платформа для обмена опытом борьбы с коронавирусом, а также теми инновациями, появление которых стимулировала пандемия.