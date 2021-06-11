Борьба с мусором - в необычном соревновании участвовали сегодня жители Мурманска

Состязались они не в спорте и интеллектуальных играх, все силы участников были направлены, как ни странно, на уборку мусора. Эко-квест «Чистые игры» прошёл на территории озера Ледового.

Состязательные снаряды этого соревнования - большие мешки и перчатки. Цель – доставить рассортированный мусор в пункт назначения быстрее всех. На 12 команд разделились десятки людей, участие принимали не только школьники и студенты, но и представители ресторанного бизнеса. Многие команды уверены, сегодня они побьют все рекорды по сбору мусора, ведь для них забота об экологии – главный приоритет.

Участники состязаний уверены, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Принципиально важно не просто ходить на субботники, а систематически следить за тем, где вы оставляете свой мусор.

Ключевое отличие «Чистых игр» от обычного субботника – это наличие конкурсов и викторин. За каждый собранный пакет участникам начисляют баллы, за смешанный мусор дают всего два, поэтому все силы волонтёров уходят на тщательную рассортировку.

Эко–квест на собственном примере доказал, что уборка мусора может быть не только скучным занятием, а весёлой игрой и соревнованием. Победители состязания будут известны совсем скоро, призовые места займут команды, которые за наименьшее количество времени собрали большее количество мусора.