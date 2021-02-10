Борьба с опасным вирусом продолжается

143 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+60), Североморске (+15) и Кандалакшском районе (+15).

Напомним, записаться на прививку от коронавируса можно с помощью портала «Госуслуги» и на сайте регионального Минздрава. Онлайн-талонами уже воспользовались почти 3 тысячи человек.

В Мурманской области привито 10553 человека. Вакцинация со временем позволит снять, или, по крайней мере, ослабить действующие «ковидные» ограничения.