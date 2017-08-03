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День за днём с «Арктик-ТВ»03.08.17 19:30

Борьба с «памятниками» автопрома продолжается

Мурманск продолжает освобождаться от брошенных во дворах старых машин. Напомним, за время реализации программы борьбы с автохламом из города вывезли около 3200 брошенных автомобиля.  800 из них раньше стояли на территории Октябрьского округа. Теперь в городе ещё на одно парковочное место стало больше - разбитый «Опель» с разрешения автовладельца отправился на металлолом.

- Собственник данной машины отказался от неё, - сообщил заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу.- К нам обратились юрлица, на стоянке которых стоит сейчас эта машина. Мы нашли собственника, с ним поработали, а теперь вывозим ненужный автохлам.

Программа вывоза  брошенных машин реализуется в Мурманске с 2014 года. За это время Октябрьский округ успел освободиться почти от 800 ржавых «памятников  машиностроения». Эта работа уже поставлена на поток. Наиболее активно вывозом занимаются летом, так как зимой «подснежники» не так мозолят глаза горожанам.

- Мы можем вывозить машины только по согласию с собственниками, поэтому по некоторым машинам работа ведётся ни один месяц, - говорит Александр Боянжу. - Но рано или поздно мы их находим, получаем согласие. В противном случае мы имеем право выписать штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

К слову, горожане  активно участвуют в розыске брошенных авто. Фото своих находок они публикуют в группе «ВКонтакте», посвященной Октябрьскому округу или на официальном сайте главы муниципального образования город Мурманск. Да и сами автовладельцы, как правило, не препятствуют эвакуации. Если же транспорт на ходу, то их владельцы переставляют их самостоятельно.

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Последние комментарии

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Ирина
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