Борьба с пандемией продолжается

208 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+110), в Североморске (+20), в Оленегорске (+19).

Информационный портал «Госуслуги» сообщает, что в настоящее время фиксируется прирост поступающих сообщений, связанных с вопросами вакцинации. В связи с этим система работает с повышенной нагрузкой. Оперативные работы по оптимизации уже ведутся.

Напомним, записаться на прививку так же можно на сервисе регионального портала reg.polarmed.ru