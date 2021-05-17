Борьба с вирусом продолжается

35 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+24), Североморске (+4) и Мончегорске (+2).

Региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщает, что сотрудники ковидных госпиталей продолжат получать областные выплаты. В Заполярье развернуто 396 коек для лечения пациентов с COVID-19. Наравне с медиками трудятся и сотрудники, обеспечивающие условия для оказания помощи. Для таких работников «красных зон» региональных медицинских учреждений меры социальной поддержки из федерального бюджета не предусмотрены.