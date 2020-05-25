День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.20 19:30
Борьба с вирусом в Мурманской области продолжается
На момент подготовки выпуска к эфиру в регионе подтверждено 36 новых случаев коронавируса, из них 20 в Мурманске. При этом тестирование в Белокаменке вторые сутки подряд даёт нулевой результат по вновь выявленным заболевшим.
Всего за период пандемии в Заполярье сделаны без малого 67,5 тысячи тестов.
На 3 больше ковид-положительных стало в Апатитах; на 2 в Кировске; +9 заболевших в Североморске; по одному в Кольском районе и в Мончегорске. Всего с начала эпидемии в Заполярье выявлено 2936 случаев заражения. 1631 человек выздоровел, 1298 находятся на лечении.
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Последние комментарии
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
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Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
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