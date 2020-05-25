Борьба с вирусом в Мурманской области продолжается

На момент подготовки выпуска к эфиру в регионе подтверждено 36 новых случаев коронавируса, из них 20 в Мурманске. При этом тестирование в Белокаменке вторые сутки подряд даёт нулевой результат по вновь выявленным заболевшим.

Всего за период пандемии в Заполярье сделаны без малого 67,5 тысячи тестов.

На 3 больше ковид-положительных стало в Апатитах; на 2 в Кировске; +9 заболевших в Североморске; по одному в Кольском районе и в Мончегорске. Всего с начала эпидемии в Заполярье выявлено 2936 случаев заражения. 1631 человек выздоровел, 1298 находятся на лечении.