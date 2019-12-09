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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.19 19:30

Борьба со снегом - штаб, проверки и штрафы

В управлении Первомайского округа областного центра состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний. На повестке дня – уборка придомовых территорий от последствий обильных снегопадов.

Во встрече приняли участие  представители 25  управляющих организаций, которые работают на территории Первомайского округа. Каждый руководитель  лично предоставил данные по уборке и рассказал, сколько сотрудников и техники трудятся в данный момент.

Но, как говорится, доверяй, но проверяй, поэтому все отчёты будут проверены специальной комиссией.

«Нареканий после каждого снегопада достаточно,  - отмечает Игорь Корявко, заместитель начальника Управления Первомайского административного округа. - Могу сказать, что со второго числа специалистами проведены семь проверок придомовых территорий и по их итогам были составлены 128 актов, из которых 35 актов были направлены уже в административные комиссии для привлечения к административной ответственности нерадивых руководителей».

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