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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.22 19:30

Борьба со снегом идёт с переменным успехом

Капризная северная погода не даёт северянам покоя уже несколько дней подряд: регион накрывают сильнейшие снегопады и метели, заметая все улицы и дворовые территории города.

Справляются ли с работой по уборке снега управляющие компании? Об этом мы узнали у и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Алёны Кузнецовой.

Последние две недели дались мурманчанам совсем непросто. Стихия подвергла Заполярье суровым испытаниям: всего за две декады января выпало 134% от месячной нормы снега. Однако никакие погодные условия не снимают с управляющих организаций их прямых обязанностей по уборке дворов. Работу коммунальных служб контролирует и Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Алёна Кузнецова, и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Провели мы рейды на прошлой неделе по всем муниципалитетам области. 500 дворов посмотрели, везде по-разному: есть плохие и хорошие управляющие компании, есть те, кто убирает, но снег не вывозит. Мы выдаем требования по вывозу, чтобы в оттепели не уплыло».

Обильные снегопады и метели сменяются плюсовой температурой, на крышах и балконах образуются сосульки, которые могут нанести вред не только личному автотранспорту, но и людям.

Алёна Кузнецова, и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Этот вопрос безопасности относится к ответственности управляющих компаний, но чистка самовольно застекленных балконов всё равно должна быть заботой собственника. Наши управляшки практически все готовы оказывать платные услуги. Обращайте внимание, потому что бетонная плита, на которой стоит ваше ограждение балкона и висят несколько килограммов снега - это то, что может упасть. Это опасно».

Напоминаем вам, что в условиях штормового ветра, осадков и резких перепадов температуры возможно образование наледи на кровлях, перемётов и гололедицы на дорогах. Будьте предельно аккуратны.

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