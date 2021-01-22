Борьба со снегом продолжается

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как ведется уборка в Ленинском административном округе на улице Юрия Гагарина.

– Ещё с прошлой зимы уборку города держу на личном контроле, – отметил Евгений Никора. – Могу сказать, что доволен тем, как в Ленинском округе идет уборка дорог, но расслабляться нельзя. Каждый новый снегопад – испытание для дорожников по скорости и качеству очистки улиц. На следующей неделе я планирую продолжить выездные проверки в разных районах города.

За минувшие сутки с улиц города вывезено 3865 кубометров снега. На посыпку дорог и тротуаров использовано 78 кубометров пескосоляной смеси. Было задействовано 130 единиц техники.

Работа по уборке города от снега Управлением дорожного хозяйства ведется в усиленном режиме. Дорожные службы своевременно реагируют на перемену погодных условий и оперативно принимают необходимые меры.