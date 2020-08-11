Борьба со страшным вирусом продолжается

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 78 новых случаев заболевания COVId-19. Не обошлось и без летальных исходов среди инфицированных.

В этот раз заболевший был обнаружен и среди работников стройки в Белокаменке. Но больше всего случаев заражения в Мурманске +57, Печенгском районе +7 и Североморске + 6.

За прошедшие сутки 189 человек вылечились от коронавируса в Заполярье. Число выздоровевших в Мурманской области продолжает расти. Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, в нашем регионе увеличилось до 8150. Но и смертей от Covid-19 немало, за сутки три человека умерли от инфекции.