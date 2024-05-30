«Борьба за людей сейчас самое главное», - Андрей Чибис

Президент РФ Владимир Путин провёл расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития. Участие в нём принял и губернатор Мурманской области.

Андрей Чибис предложил президенту обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике.

- Главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах. Мы всегда с вами об этом говорим: она идёт на местах — в субъектах Федерации, в наших городах и посёлках, - отметил Президент России Владимир Путин. - А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициативы граждан.

Глава Мурманской области обратился к президенту с предложением обеспечить приоритетное финансирование для Арктических территорий в рамках реализации национальных проектов. Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит обеспечить более комфортные условия жизни и увеличить население.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Борьба за людей сейчас самое главное. Если мы не обеспечим опережающие работы в рамках национальных проектов на арктических территориях, то удержать эту планку будет невозможно. Прошу зафиксировать решение для Арктики по аналогии с Дальним Востоком, где это успешно работает, что проекты в рамках национальных целей развития, в том числе через мастер-планы, должны иметь определенные лимиты приоритетного финансирования».

Это касается и темы здравоохранения, и аварийного жилья, и капитального ремонта. Ещё одним приоритетом глава региона назвал развитие транспортной инфраструктуры Северного морского пути, включая стратегически важный проект «Мурманский транспортный узел».

В последний раз президент проводил заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре прошлого года. Темами для обсуждения тогда стали технологический суверенитет России, цифровизация и образовательные проекты.