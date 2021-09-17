Борьба за тепло в квартирах мурманчан продолжается

Проблема, связанная с отсутствием отопления в некоторых домах Мурманска, по словам сити-менеджера областногго центра, держат на контроле в городской администрации. И вновь, Евгений Никора провёл встречу с представителями управляющих компаний, на территории которых зафиксированы нарушения.

20 представителей управляющих компаний отчитались перед главой администрации о проделанной работе. На данный момент в ряде квартир отопление есть, но частично. В основном, проблемы связаны с завоздушиванием стояков. Работа администрации города с жилищниками будет продолжена, пока во всех квартирах мурманчан не станет тепло.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Сейчас видим 25 точек, которые требуют дополнительных работ или информации, что работы выполнены и в квартирах тепло. Я вижу в социальных сетях, что количество проблемных адресов уменьшилось».