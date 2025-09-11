Борьбу с грызунами активно ведут в Мурманске

Ежемесячная дератизация является как методом уничтожения, так и профилактикой против появления крыс.

Каждый месяц специалисты СЭС проводят дератизацию во дворах и жилых домах Мурманска. Они закладывают препараты в потенциальных местах обитания крыс: у контейнерных площадок, в подвалах и мусороприемниках. В осенне-весенний период численность грызунов растёт и необходимо работе по их уничтожению уделять особое внимание.

Александр Боянжу, заместитель главы города Мурманска, руководитель управления Первомайского административного округа: «Там, где контейнерные площадки приводятся в порядок, как в этом дворе. Где контейнеры очищают, где после вывоза региональным оператором производится подбор мусора, крыс становится меньше. Необходимо также обратиться к жителям, чтобы они меньше кормили птиц, голубей на придомовых территориях. Это тоже привлекает грызунов, они также прибегают и едят этот корм».

Чтобы появление грызунов не стало проблемой, важно соблюдать чистоту во дворах и в домах, а это зависит и от жильцов, и от управляющих компаний. Но это иногда не помогает. Так, по поручению губернатора и согласно указанию врип главы города Мурманска сплошная дератизация будет проводиться в Мурманске до 15 октября.

Евгений Никандров, генеральный директор управляющей компании: «Данные работы управляющая компания проводит в дополнение тем мероприятиям, которые мы проводим на ежемесячной основе. Осуществляется дератизации подвальных помещений, зон мусоросбора, придомовых территорий и цоколей по периметру всех зданий. Это делается, чтобы создать благоприятные условия, эффективные и защитные барьеры от грызунов».

Немаловажный вопрос возникает у жильцов, которые подкармливают и спасают кошек, живущих во дворах. Специалисты Санитарно-эпидемиологического сервиса уверяют, что мурлык данные препараты не привлекают.

Галина Кудрявцева, директор Санитарно-эпидемиологического сервиса: «Во-первых, наши специалисты раскладывают ядоприманку так, что её не видно ни человеку, ни животному. Во-вторых, во всех препаратах существует вещество, которое горькое на вкус – битрекс, которое отталкивает котов, собак, животных. Вызывает у них рвотный рефлекс, но оно не пугает грызунов».

Работа по борьбе с грызунами во дворах и домах ведётся регулярно, но если они появляются в квартирах жильцов, а чаще это мыши, но не крысы, то тут сами граждане занимаются их уничтожением.