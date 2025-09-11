Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.25 19:30

Борьбу с грызунами активно ведут в Мурманске

Ежемесячная дератизация является как методом уничтожения, так и профилактикой против появления крыс.

Каждый месяц специалисты СЭС проводят дератизацию во дворах и жилых домах Мурманска. Они закладывают препараты в потенциальных местах обитания крыс: у контейнерных площадок, в подвалах и мусороприемниках. В осенне-весенний период численность грызунов растёт и необходимо работе по их уничтожению уделять особое внимание.

Александр Боянжу, заместитель главы города Мурманска, руководитель управления Первомайского административного округа: «Там, где контейнерные площадки приводятся в порядок, как в этом дворе. Где контейнеры очищают, где после вывоза региональным оператором производится подбор мусора, крыс становится меньше. Необходимо также обратиться к жителям, чтобы они меньше кормили птиц, голубей на придомовых территориях. Это тоже привлекает грызунов, они также прибегают и едят этот корм».

Чтобы появление грызунов не стало проблемой, важно соблюдать чистоту во дворах и в домах, а это зависит и от жильцов, и от управляющих компаний. Но это иногда не помогает. Так, по поручению губернатора и согласно указанию врип главы города Мурманска сплошная дератизация будет проводиться в Мурманске до 15 октября.

Евгений Никандров, генеральный директор управляющей компании: «Данные работы управляющая компания проводит в дополнение тем мероприятиям, которые мы проводим на ежемесячной основе. Осуществляется дератизации подвальных помещений, зон мусоросбора, придомовых территорий и цоколей по периметру всех зданий. Это делается, чтобы создать благоприятные условия, эффективные и защитные барьеры от грызунов».

Немаловажный вопрос возникает у жильцов, которые подкармливают и спасают кошек, живущих во дворах. Специалисты Санитарно-эпидемиологического сервиса уверяют, что мурлык данные препараты не привлекают.

Галина Кудрявцева, директор Санитарно-эпидемиологического сервиса: «Во-первых, наши специалисты раскладывают ядоприманку так, что её не видно ни человеку, ни животному. Во-вторых, во всех препаратах существует вещество, которое горькое на вкус – битрекс, которое отталкивает котов, собак, животных. Вызывает у них рвотный рефлекс, но оно не пугает грызунов».

Работа по борьбе с грызунами во дворах и домах ведётся регулярно, но если они появляются в квартирах жильцов, а чаще это мыши, но не крысы, то тут сами граждане занимаются их уничтожением.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много!
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 74 копейки, евро опустился почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Приход полярной ночи неизбежен, или Мурманчане и в темноте, и в обиде-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»