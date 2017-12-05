Борьбу за чистоту дорог осложняют недисциплинированные водители

100 единиц техники ежедневно выходит на уборку улиц Мурманска. Специалисты работают в круглосуточном режиме, но качественной уборке мешают припаркованные на дорогах автомобили. При этом, на просьбы коммунальных служб на время переставить свой автомобиль, владельцы личного транспорта реагируют по-разному: кто-то спешит выполнить просьбу, но есть и те, кто полностью игнорирует обоснованную просьбу.

Для автомобилистов, равно как и для работников коммунальных служб, начало этой у зимы пока можно назвать мягкой. Таких снегопадов, как в прошлом году, пока не было и техника, стоящая на вооружении в Управлении дорожного хозяйства, с объёмами работ справляется. В редких случаях магистрали города заужаются из-за снега до такой степени, когда на проезжей части помещается полторы машины вместо двух. Но на улице Горького, где работают специальные ленточные уборщики, такой проблемы вовсе нет.

Чтобы более качественно очистить территорию вокруг автомобилей, используют миниатюрные погрузчики, способные разворачиваться на месте и протискиваться в труднодоступные места. Но скоро в ход пойдёт тяжёлая «артиллерия» - занесенные снегом участки дорог будут, как это делали прошлой зимой, перекрывать для движения транспорта, а припаркованные на обочинах машины перемещать с помощью эвакуаторов. Впрочем, это крайняя мера, на которую специалисты идут только в тех случаях, когда не спасает даже база данных ГИБДД.

- В трудной ситуации мы обращаемся к инспекторам, но когда инспекторы выходят на владельца, кто-то с пониманием относится - приходит и убирает машину, а кто-то просто принимает к сведению и спит дальше, - рассказывает Галина Бальбус, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Тяжелее всего рабочим приходится на улицах Книповича, Орликовой, Героев Рыбачьего. В Ленинском округе - конечная остановка десятого автобуса, рядом с 35-м заводом. На территории вокруг всегда припарковано много транспортных средств сотрудников учреждений. Совсем скоро коммунальным службам города будет несколько легче выполнять свои обязанности, так как в их распоряжении должна поступить новая техника.