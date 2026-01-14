Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.26 19:30

Борцы Мурманской области традиционно в начале года встретились в спортзале ЗАТО Александровск

Поводом для этого стали поединки за право войти в сборную региона по направлению «Спортивная борьба».

Не впервой блистать на пьедестале Сергею Истомину. Спортсмен с юного возраста закаляет характер в греко-римской борьбе, уверенно и бесстрашно он встретил соперников и на Первенстве ЗАТО Александровск.

Сергей Истомин, спортсмен Мурманской областной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва: «Мой секрет победы, наверное, в том, чтобы не бояться и идти вперед. Этот спорт хорошо прокачивает выносливость и умение держать стойку».

Отметим, что победителем Сергей стал и в Первенстве Северо-Запада, попав в число сильнейших борцов федерального округа в возрасте до 18 лет.

Однако выходят на маты не только юноши, спорт давно стал привлекательным и для представительниц слабого пола. Впрочем, спортсменки таковыми себя не считают.

Кира Дынникова, спортсмен ДЮСШ ЗАТО Александровск: «Спортом может заниматься каждый, независимо от пола. Спорт не определяет, кто ты, важно чтобы ты был сильным. Борьба – это лучший спорт, потому что работают не только мышцы, но и мозг: нужно считать каждый шаг противника и продумывать свои действия».

Открытое Первенство по спортивной борьбе традиционно собрало спортсменов со всей Мурманской области в зале александровской спортивной школы. Медали и призы в таких состязаниях – лишь приятный бонус к более серьёзной перспективе и достижению новой спортивной высоты.

Игорь Шкуратов, главный судья соревнований по спортивной борьбе в Снежногорске: «Спортсмены отбираются в состав сборной Мурманской области, победители и призёры получат право участия в следующем этапе – Первенстве Северо-Западного ФО России».

В прошлом году такой возможностью воспользовалась Алёна Шкуратова: девушка стала одной из лучших спортсменок региона и удостоилась стипендии губернатора Мурманской области.

Алёна Шкуратова, спортсмен Мурманской областной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва: «У меня второй спортивный разряд, я близка к тому, чтобы пройти последнюю ступень перед званием мастер спорта. Заняла в прошлом году третье место на Всероссийских состязаниях, вошла в состав сборной страны».

Около двухсот детей занимаются в ЗАТО Александровск вольной и греко-римской борьбой. Азы единоборства постигают в спортивных учреждениях Гаджиево, Снежногорска и Полярного, а зал города судоремонтников остаётся одним из стандартизированных залов Мурманской области для проведения региональных состязаний.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2026: рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 28 копеек, евро ослаб на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»