Борцы Мурманской области традиционно в начале года встретились в спортзале ЗАТО Александровск

Поводом для этого стали поединки за право войти в сборную региона по направлению «Спортивная борьба».

Не впервой блистать на пьедестале Сергею Истомину. Спортсмен с юного возраста закаляет характер в греко-римской борьбе, уверенно и бесстрашно он встретил соперников и на Первенстве ЗАТО Александровск.

Сергей Истомин, спортсмен Мурманской областной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва: «Мой секрет победы, наверное, в том, чтобы не бояться и идти вперед. Этот спорт хорошо прокачивает выносливость и умение держать стойку».

Отметим, что победителем Сергей стал и в Первенстве Северо-Запада, попав в число сильнейших борцов федерального округа в возрасте до 18 лет.

Однако выходят на маты не только юноши, спорт давно стал привлекательным и для представительниц слабого пола. Впрочем, спортсменки таковыми себя не считают.

Кира Дынникова, спортсмен ДЮСШ ЗАТО Александровск: «Спортом может заниматься каждый, независимо от пола. Спорт не определяет, кто ты, важно чтобы ты был сильным. Борьба – это лучший спорт, потому что работают не только мышцы, но и мозг: нужно считать каждый шаг противника и продумывать свои действия».

Открытое Первенство по спортивной борьбе традиционно собрало спортсменов со всей Мурманской области в зале александровской спортивной школы. Медали и призы в таких состязаниях – лишь приятный бонус к более серьёзной перспективе и достижению новой спортивной высоты.

Игорь Шкуратов, главный судья соревнований по спортивной борьбе в Снежногорске: «Спортсмены отбираются в состав сборной Мурманской области, победители и призёры получат право участия в следующем этапе – Первенстве Северо-Западного ФО России».

В прошлом году такой возможностью воспользовалась Алёна Шкуратова: девушка стала одной из лучших спортсменок региона и удостоилась стипендии губернатора Мурманской области.

Алёна Шкуратова, спортсмен Мурманской областной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва: «У меня второй спортивный разряд, я близка к тому, чтобы пройти последнюю ступень перед званием мастер спорта. Заняла в прошлом году третье место на Всероссийских состязаниях, вошла в состав сборной страны».

Около двухсот детей занимаются в ЗАТО Александровск вольной и греко-римской борьбой. Азы единоборства постигают в спортивных учреждениях Гаджиево, Снежногорска и Полярного, а зал города судоремонтников остаётся одним из стандартизированных залов Мурманской области для проведения региональных состязаний.