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День за днём с «Арктик-ТВ»12.12.17 19:30

Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют

На этот раз поводом для разногласий стали фотографии в соцсетях. Всё началось с записи Юлии Никифировой. Девушка разыскивала свою собаку, которая убежала в Зверосовхозе. Несколько дней поисков ни к чему не привели. И тогда женщина обратилась  в мурмашинский центр временного содержания животных, куда доставляют отловленных собак в Кольском районе. Питомца Юлия не нашла. Однако, увиденное в центре, поразило её гораздо больше. 

- На стене была кровь, медикаментов не было, - рассказывает Юлия Никифорова, хозяйка потерянной собаки. - Я услышала истошный вой.

Во время поиска по вольерам  Юлия обнаружила три мертвых тела животных. Фотографии, которые удалось ей сделать, в соцсетях увидели уже 30 тысяч человек. Наибольшее внимание общественности  приковано к фото тела собаки  в шкафу.

- Я залезла в эту кучу, подняла голову собаки - глаза впали уже, кожа да кости. Я достаю эту собаку, которая на фотографиях, но сердце билось, она дышала, - рассказывает Юлия Никифорова, хозяйка потерянной собаки.

Далее события развивались стремительно. Женщина решила спасти животное. Воспользовавшись тем, что внимание сотрудников центра было направлено на другого посетителя, Юлия с мамой вывезли собаку.  До ветеринаров довезти её не успели… Тогда девушка обратилась в полицию.

- Состояние у животного было крайне истощённое, поэтому было возбуждено уголовное дело по факту жестокого  обращения с животными, - говорит Марина Шихова, начальник пресс-службы по УМВД  Мурманской области. - Возбуждено по факту, ни подозреваемых, ни обвиняемых пока нет. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Сотрудники центра ВСЖ также обратились в полицию с ответным заявлением, в котором сообщили о краже животного. 

- Если бы собака находилась здесь, то в течение получаса она была бы подвергнута эвтаназии,  - говорит Михаил Андронаки, начальник центра временного содержания животных, - так как не была здорова клинически. Так как она оказалась в багажнике, то неизвестно, в каких муках она погибала. Я считаю, что действия Юлии должны восприниматься как жестокое обращение с животными.

У отловщиков бездомных животных своё видение ситуации: трупы собак, которые, возможно, видела Юлия, готовились к утилизации. По правилам, после процедуры в кабинете ветеринара, тело помещается в пакет для биоотходов. Лежать в вольере со здоровыми собаками они не могли. Когда журналисты приехали посмотреть, в каких условиях содержатся животные в мурмашинском центре, съемочной группе показали только уличные вольеры. Хотя фотографии Юлии сделаны именно в помещении.

- Я могу вам продемонстрировать, я подойду к собаке, она будет лизать мне руки, - говорит и показывает Евгений Минаев, работник центра. - Мы можем открыть вольер, они даже не выйдут из клеток.

Евгений Минаев признается, что  работать отловщиком ему нравится. Деньги хорошие и люди благодарны за отсутствие агрессивных стай на улицах. По словам Юлии, именно его голос был слышен на аудиозаписи: «Вы украли у нас собаку, приехали под благим намерением. Я дал разрешение зайти. Собака была в ужасном состоянии. Мне п***й, в каком состоянии была! Если вы хотите её забрать, то берите её на четыре стороны».

На аудиозаписи телефонного разговора, предположительно Евгений Минаев,  разъясняет порядок, что нужно сделать, чтобы забрать животное. Действительно, в течение двух недель собак не усыпляют. У хозяев есть шанс вернуть питомца, возместив стоимость услуг отловщиков. Также стерилизованные псы после проверки отправляются на волю. Из всех вольеров,  в которых находятся порядка сотни собак,  мы нашли всего нескольких счастливчиков

Главная причина разногласий между отловщиками и зоозащитниками лежит в области права - внятных правил, как должны содержаться животные, нет. Администрация мурмашинского центра после этого инцидента ворота своей организации для сторонних глаз планирует закрыть. Хозяева смогут узнать о судьбе своих питомцев только по фотографиям в соцсетях.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 312.12.17 20:22 - JolloКак люди похожи на собак: так же брешут, не зная меры. Готовы загрызть друг друга.
№ 212.12.17 20:19 - Василий П.А как эта любительница собачек умудрилась потерять свою любимую шавку? Почему она не рассказала об этом. А то у нее все плохие, а она самая добрая - запихала в багажник полуживую собаку, а теперь оправдывается.
№ 112.12.17 20:14 - LyustraВот эту п******ую Юлию надо отправить в дом на улице Баумана, о котором вы рассказываете. Пусть там ухаживает за собачкой.

* - купюры внесла редакция.
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Последние комментарии

Jollo
12.12.17 20:22
Как люди похожи на собак: так же брешут, не зная меры. Готовы загрызть друг друга.
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Василий П.
12.12.17 20:19
А как эта любительница собачек умудрилась потерять свою любимую шавку? Почему она не рассказала об этом. А то у нее все плохие, а она самая добрая - запихала в багажник полуживую собаку, а теперь опра
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Lyustra
12.12.17 20:14
Вот эту п******ую Юлию надо отправить в дом на улице Баумана, о котором вы рассказываете. Пусть там ухаживает за собачкой. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
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