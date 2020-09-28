Бордюр преткновения на Морской улице

Ремонт дороги возле городской поликлиники номер 2 на улице Морской подходит к концу - готовность 95процентов. Глава администрации города Мурманска проверил объект и выявил существенные недостатки, которые подрядчик должен будет устранить в течение недели.

Территория, расположенная напротив лечебного учреждения, всегда многолюдна. По понятным причинам, чаще всего здесь бывают маломобильные и пожилые горожане, поэтому особое внимание Евгений Никора уделил состоянию пешеходных зон.

С первого взгляда стало понятно, что бордюры значительно завышены, преодолеть такое препятствие зимой, будет проблематично не только жителям преклонного возраста, но и мамам с колясками.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Им будет трудно преодолевать бордюрный камень высотой 5 см. Если 1,5-2 см это возможно, то 5-10 – невозможно. Я чётко обозначил свою позицию, что заказчик не примет работу у подрядчика и УДХЗ также не сдаст свои работы КРГХ, пока не будут выполнены все работы, пока не будут выполнены работы для людей с ограниченными возможностями».