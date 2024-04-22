Боремся с последствиями зимы, участвуем в субботниках и готовимся ко Дню Победы

Сегодня оперативное совещание в региональном правительстве состоялось под руководством Андрея Чибиса. Главные темы заседания - паводковый сезон, уборка улиц городов Заполярья после зимы и подготовка к празднованию Дня Победы.

Для безаварийного прохождения паводка в Мурманской области подготовлено почти 1300 единиц техники. Сегодня в Мурманской области работает 45 гидрометеорологических постов, которые производят круглосуточный мониторинг, в том числе состояния рек и других водных объектов региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На дорогах идёт разбор снежных завалов, обследованы и открыты больше 75% водопропускных труб на региональных дорогах и все 100% – на федеральных, чтобы воды не повредили дороги при резком потеплении».

Артём Долгов, заместитель губернатора Мурманской области: «На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ до настоящего времени отмечается ледостав, на порожистых участках рек – неполный ледостав. Запасы воды в снежном покрове на большей части территории Мурманской области составляют 70-120% от среднегодичной нормы, в южных и восточных районах, а также в Терском районе - 120-145% нормы».

По прогнозам синоптиков в этом году переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям ожидается в третьей декаде апреля. С этого же времени прогнозируется начало увеличения водности рек, а также приток воды в водохранилища. Начиная с апреля сотрудниками Минприроды организованы комиссионные осмотры порядка тридцати водных объектов, расположенных на территории Мурманска, на предмет отсутствия препятствий для прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты.

Как отметила Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, на контроле находятся водные объекты: река Роста, ручьи Варничный, Трифонов и Фадеев, озера Ледовое, Семёновское и на горе Горелой. Регулярно выполняется очистка от мусора оголовков водопропускных труб. Уровень воды в трубах менее половины диаметра.

На оперативном совещании обсудили и вопрос уборки муниципалитетов после зимы. Андрей Чибис пригласил всех жителей области выйти на первый субботник, который пройдёт 27 апреля в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Также губернатор поручил муниципальным властям включиться в организацию таких экособытий.

4 мая на площадке перед отелем «Меридиан» и на улице Ленинградской состоится выставка уборочной и специализированной коммунальной техники. Такие экспозиции также будут проведены в Мончегорске, Кандалакше, Коле, Заозерске и Печенгском округе.

Так же во время совещания участники призвали северян активно голосовать за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У всех нас есть возможность выразить своё мнение и выбрать, какой участок благоустроить в первую очередь. В голосовании участвует восемь населённых пунктов Мурманской области и тридцать объектов. Чтобы поддержать их, необходимо до 30 апреля проголосовать на сайте «51.gorodsreda.ru».

Губернатор напомнил, что такие популярные пространства, как набережная в Коле, морская набережная в Кандалакше и целый ряд других объектов, были созданы благодаря активности жителей Мурманской области.

Одной из тем заседания стала подготовка празднования Дня Победы.

На данный момент в Кольском Заполярье проживают 862 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В честь Дня Победы предусмотрены единовременные денежные выплаты. Одной из мер поддержки также является ремонт квартир. В 2024 году будет отремонтировано семь жилых помещений. На текущий момент все заявки о ремонте квартир от ветеранов находятся в работе или уже удовлетворены.

Андрей Чибис анонсировал ключевые мероприятия масштабной программы в Мурманской области. Так, 4 мая в 12.00 в Долине Славы начнётся традиционный торжественный митинг, а 9 мая в 10.00 в городе-герое Мурманске – военный Парад Победы, который завершится шествием к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Кроме этого, было анонсировано прибытие в Мурманск агитационного поезда «Сила в правде».

Елена Дягилева, заместитель губернатор Мурманской области: «Акция Министерства обороны России стартовала 23 февраля на Киевском вокзале Москвы. Маршрут следования поезда включает 75 станций в 67 субъектах Российской Федерации. Почётно, что 2 мая состав сделает остановку в городе-герое Мурманске».

Агитационный поезд пробудет в заполярной столице несколько часов и уже в 14.40 вновь отправится в путь. За время стоянки с экспозициями девять тематических вагонов, посвящённых истории и современности российских Вооружённых Сил, с вооружением и военной техникой, размещёнными на трёх платформах, смогут ознакомиться организованные группы, в которые в приоритетном порядке будут включены ветераны, активные участники молодёжных общественных движений, курсанты и кадеты Кольского Заполярья».