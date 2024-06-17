«Борись и побеждай»: в Мурманске в честь Дня России прошли матчевые встречи по боксу среди спортивных клубов региона

Ярким завершение спортивного сезона для боксеров Мурманской области стал турнир «Борись и побеждай» в торгово-развлекательном комплексе «Плазма». Семь поединков провели титулованные ветераны, взрослые спортсмены, юниоры и юные боксеры в возрасте 12-16 лет.

Судейскую бригаду возглавил главный судья первой категории, участник специальной военной операции Анатолий Винидиктов.

Настоящим подарком для любителей бокса и самих спортсменов стал бой с участием Руслана Шеремета – чемпиона России по кикбоксингу, неоднократного чемпиона России по савату, обладателя чёрного пояса по каратэ Кэмпо, дипломированного практикующего тренера.

Руслан Шеремет, чемпион России по кикбоксингу и французскому боксу: «Спустя столько времени - тренироваться, спустя 20 лет, конечно, переживаешь. Все те же переживания, как и на чемпионате в 2004 году, все те же самые ощущения. Конечно же, радует то, что пробоксировал, продышался, чувствую себя нормально. Самое главное, не стареть возрастом. Всё у нас в голове, думаем и чувствуем себя здоровыми, желаю всем быть такими же».

На зрелищном мероприятии испытали волнения и юные спортсмены. Артём Щепелин, как его называет тренер: «Надежда мурманского бокса», становился неоднократным победителем региональных соревнований, вошёл в резерв сборной России. Но на турнире молодого человека ждало особое испытание – бой с товарищем. В обычной жизни ребята друзья, но на ринге каждый сам за себя.

Артём Щепелин, входит в резерв сборной России по боксу: «Переполняют эмоции. Во время боя вообще жесть. А особенно перед боем - сразу же мандраж идёт, понимаешь, что от тебя тут уже всё зависит. Все болеют и проиграть уже как-то не особо хочется».

Максим Михайлюк, победитель турнира: «Бой был очень насыщенный, я ему попадал сильно, он мне попадал. Соперник выдался серьёзный и я сейчас пойду с ним гулять, потому что он мой друг».

Турнир по боксу «Борись и побеждай», который впервые состоялся в ТРК «Плазма» при поддержке Федерации по боксу города Мурманска, стал одним из ярких событий праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Это событие нашло отклик не только у поклонников бокса, но и остальных мурманчан.