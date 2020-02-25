Борис Коган: у этого подростка послужной список злодеяний достаточно большой

Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган поехал в Кандалакшу, чтобы лично разобраться в ситуации. Омбудсмен встретился со следователями, инспекторами комиссии по делам несовершеннолетних и мамой пострадавшего.

Борис Семёнович уверен, если бы родители других жертв были настойчивее, этой ситуации бы не произошло.

Борис Коган, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Эта история имеет, к сожалению, логический конец. Потому что у этого мальчика, у этого подростка послужной список злодеяний достаточно большой. Начиная с 2016 года, около десятка ребят пострадали из-за его действий. Никто из этих родителей не догадался, что можно предъявить иск в суде к родителям этого подростка. Получаешь справедливое решение. На мой взгляд, не было бы этой истории в 2020 году».