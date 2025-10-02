Борис Житнухин: о соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний период

Попасть в беду может каждый. Владея знаниями по действиям при ЧС и тренируя самообладание, можно спасти себя и окружающих. Например, #МЧСМурманск не устает напоминать, услышав звуковое оповещение о пожаре в квартире, на предприятии, в торговом центре, бросай всё и поспеши к выходу…