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Бороться, нельзя сдаваться: более двухсот спортсменов вышли на ковёр

Только победой можно завоевать место в сборной области. В Снежногорске подвели итоги чемпионата и первенства по спортивной борьбе.

Вырвать победу у соперника было довольно легко, признаётся снежногорский борец Ахмед Рамазанов - неоценима поддержка друзей, родителей и тренера. Однако, выходя на ковёр, имеет значение только собранность и настрой на победу.

Ахмед Рамазанов, борец детско-юношеской спортивной школы, г. Снежногорск: «Когда я выхожу на ковёр, то думаю о том, как правильно провести бросок, чтобы засчитали техническую победу».

В Снежногорске состоялись важные для спортсменов по греко-римской борьбе состязания. Чемпионат и первенство Мурманской области собрали в зале участников из многих городов региона.

Борис Хотяшов, заместитель главного судьи чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной борьбе, г. Мурманск: «Атмосфера соревновательная, спортсмены проявляют лучшие качества, чтобы попасть в состав сборной и поехать на более серьёзные соревнования».

Тренер с многолетним опытом знает, чего стоит упорство и труд, желание стать лучшим и преодоление своих страхов. Два его воспитанника входят в состав сборной России и считаются одними из сильнейших борцов страны. К такому уровню стремится и Данил Егоров.

Данил Егоров, борец Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, г. Мурманск: «В прошлом году на первенстве России мне не удалось взять призовое место, в этом вернусь с новыми навыками».

Конечно, шансы попасть в высшую лигу есть не у всех, но каждому их предоставляют, в том числе, наставники. Для успехов в спорте есть необходимые составляющие: квалифицированные педагоги, встречи с сильными соперниками, достойная организация соревнований.

Игорь Шкуратов, главный судья чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной борьбе, г. Снежногорск: «У нас имеется хороший лицензированный зал для проведения такого уровня мероприятий. Нам доверяют и в Министерстве спорта, и в Федерации борьбы. Не в первый раз проводим такие состязания, стараемся не подкачать».

Более двухсот спортсменов вышли на ковёр с соперниками в своих весовых категориях. В каждой определили победителя, тройки лучших отметили медалями и призами.

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