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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.20 19:30

Бороться с крысами в центре Мурманска можно только совместными силами

Нашествие крыс во дворе дома № 80 по проспекту Ленина в Мурманске продолжается. Грызунов травят по два раза в месяц, но меньше их не становится.

Журналисты «Арктик-ТВ» встретились с директором управляющей компании, ответственной за дом, чтобы выяснить, как специалисты борются за безопасность вверенной им территории.

Мы уже сообщали, что жильцы дома № 80 на проспекте Ленина, в самом центре города, всё чаще и чаще стали встречать нежелательных соседей - крыс. Грызуны живут во дворе рядом с мусорными контейнерами и бегают группами, пугая людей. Периодически хвостатые исчезают, но затем снова возвращаются.

Проблема эта во дворе существует не первый год. А с апреля 2019-го управляющая компания, принявшая дом и придомовую территорию на баланс, объявила грызунам настоящую войну.

Вячеслав Гайдейчук, директор управляющей компании «Нордсервис»: «Когда приступили к правлению домом, а это было в апреле прошлого года,  я думаю, что тогда  здесь была самая большая стая этих тварей. Мы за две операции травли потом собирали их трупики, грубо говоря, через две недели шесть мешков, а это около 600 особей вынесли из подвала. А в подвале была вода, они там свободно передвигались, плавали и так далее. Сейчас этого всего нет, подвалы сухие, там можно пройти».

Из подвала дома крысы исчезли, но во дворе их меньше не стало. По словам директора управляющей компании, привлекают грызунов на эту территорию отходы производства расположенных в окрестностях точек общепита. Свой мусор они выносят в те же контейнеры, что и жильцы.

Вячеслав Гайдейчук, директор управляющей компании «Нордсервис»: «В помещении есть общепит. Две организации. Письма в мы направили в Управление отходами, чтобы нам предоставили информацию, заключены ли с ними договоры. В доме масса сопрягающих организаций: это и МЧС, их  гаражи, где крысы тоже живут, потому что туда ведут ходы».

Несмотря на все усилия, в одиночку управляющая компания вопрос этот решить не сможет, уверен директор. Коммунальщики травят крыс на своей территории, но те благополучно мигрируют в соседние здания, а затем возвращаются обратно. Чтобы полностью избавиться от напасти - работать необходимо сообща. Пока на встречу с управляющей компанией пошли только энергетики, устроившие 15 января дератизацию вместе с ними на территории расположенной во дворе подстанции. 30 числа процедуру повторят, изгнав грызунов с придомовой территории ещё на некоторое время. Но гарантировать, что те не вернутся обратно, благополучно отсидевшись на необработанной территории, нет.

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