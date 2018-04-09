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День за днём с «Арктик-ТВ»09.04.18 19:30

«Борщ» тягался в юморе со «Сверхразумом»

Лучшие школьные команды КВН региона сразились в полуфинале за звание самых весёлых и находчивых.

В Детской театральной школе под звонкий смех, музыку и аплодисменты состоялся полуфинал Школьной лиги КВН. Юные, но уже достаточно опытные КВНщики из школ и сузов нашего города, выступили на сцене Детской театральной школы с юмористическими номерами. Получить звание самой смешной команды Мурманска не так-то просто, зритель и жюри избалованы шутками и КВНщикам  приходится проявлять особую находчивость не только при сочинении текстов для миниатюр, но и при создании внешнего образа игроков.

По словам Дмитрия Григорьева, участника команды «Борщ», образы заучек всегда вызывают неподдельный восторг у публики.

Ведущим игры вновь стал трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Денис Шалабанов, он также, как и ветеран клуба «Веселых и находчивых» Николай Паршин, помогает школьникам подготовится к играм и делится с ними секретами успеха.

В совместном тандеме, где начинающие команды и опытные юмористы постоянно взаимодействуют друг с другом, родился праздник юмора. Его задор и положительные эмоции ещё долго будут радовать и зрителей, и его участников.

- Когда мы говорим о Школьной лиге, то можно говорить, что это не Школьная лига, а первая лига для города Мурманска, - считает Леонид Мостовой. - Мы надеемся, что через какое-то время часть очаровательных ребят и девчонок составят конкуренцию взрослым именитым мурманским КВНщикам.

Участникам «Борща» удалось попасть в четвёрку  финалистов Школьной лиги вместе с командами «Сверхразум», «Для Вас» и со «Сборной современной молодёжи». Впереди ребятам предстоит подготовка к главной игре, по результатам которой определится лидер дивизиона.

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