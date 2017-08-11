Бой за Кемскую губу

В городе Полярные Зори прошли общественные слушанья по вопросу определения границ рыбоводных участков в Кемской губе озера Имандра. Одно из предприятий, которое занимается разведением рыбы, хотело разместить на территории этого водоёма свои садки, работать на блога потребителя, поддерживая федеральный курс на импортозамещение. Специальная комиссия утвердила границы размещения комплекса, а вот у жителей возникли вопросы. Чтобы ответить на них, в Полярные Зори приехал министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.

Министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов приехал на встречу с жителями города Полярные Зори к 7 часам вечера специально, чтобы те, кого волнуют вопросы, связанные с размещением садков в Кемской губе, смогли высказать своё мнение. Но такого наплыва людей никто не ожидал, в здании администрации не хватило места, поэтому слушанья было решено перенести в Дом культуры, расположенный неподалеку.

Одной из главных проблем стало отсутствие какого-либо заявления со стороны Двино-Печерского водного управления, которое не предоставило на рассмотрение комиссии информацию о том, что выбранные территории - это второй пояс забора питьевой воды. При этом представитель управления был членом комиссии, если бы он должным образом подошёл к своим обязанностям, то министру не пришлось бы объяснять жителям Полярных Зорей, в чём заключаются главные сложности.

- Один из членов комиссии – это представитель Двино-Печерского управления. Каких либо заявлений от них не поступало, - сообщил Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Сидел представитель, сами понимаете, член комиссии. Человек нам продекларировал, что замечаний нет.

Многие северяне занимаются в этой губе любительской рыбалкой, они опасаются, что с приходом рыбозаводчиков, к Кемской губе будет не подойти, что за водоёмом перестанут ухаживать.

Но есть и другая сторона медали. Чаще всего территории массового отдыха и рыбалки загрязняют сами отдыхающие, а как показала практика, этот мусор убирают предприятия, которые расположены рядом и занимаются выращиванием рыбы.

После встречи Андрей Иванов поделился впечатлениями от слушаний, рассказал, что теперь будет предпринимать министерство. «Будем со специалистами рассматривать документацию ещё раз, - сказал Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. – Уточним, какая у нас есть информация по глубинам, хотя вопрос этот не простой. Но я рад такой встрече с жителями».

Удастся ли соблюсти интересы всех сторон, найти компромисс, покажет время. Журналисты «Арктик-ТВ» будут следить за развитием событий.