Бойцов спецназа УФСИН России по Мурманской области спасает женщина

И с проблемой обратиться, и с радостью прийти. На страже психологической безопасности бойцов УФСИН России по Мурманской области стоит единственная в ведомственном спецназе женщина. Она не принимает участие в боевых операциях отряда специального назначения, но лёгкой её работу тоже не назвать.

В психологической службе регионального УФСИН 26 сотрудников. 16 из них - женщины. Но со спецназом работает только одна. Людмила Новикова для крепких мужчин в форме давно стала боевой подругой. Только фронт её находится не в местах спецопераций, а в кабинете психологической разгрузки. Женщина помогает коллегам нести службу, сражаясь за их душевное здоровье. Для этого у неё есть арсенал специальных средств. Например, аудиовизуальный комплекс, который помогает бойцам спецназа снять стресс, расслабиться, или же, наоборот, приводит их в тонус.

- Смотря, на что направлена программа. Если она направлена на релаксацию, то ставится видео и шумы. Шумы, которые сопровождают это видео, - раскрывает некоторые секреты своей работы Людмила Новикова, психолог группы служебно-боевой подготовки УФСИН России по Мурманской области. - И идёт релаксация: через воздействие, через воздействие биоэлектрическое, воздействие на головной мозг.

Так или иначе, с работой Людмилы Новиковой в отряде сталкивается каждый. Кандидаты на службу в спецназе обязательно проходят собеседование с психологом. К мнению незаменимого сотрудника прислушивается даже начальник отдела специального назначения.

- Мало ли что может произойти. Какой-то стресс, домашний стресс, где-то, может быть, на улице не слишком хороший инцидент произошёл, - поясняет Андрей Покровский, начальник отдела специального назначения УФСИН России по Мурманской области. - А он боец спецназа, ему стресс выплёскивать на работе нельзя, он приходит на службу, получает оружие, он работает с ним. Когда он приходит на службу, перед тем как получить оружие, боец проходит тестирование.

Работа психологической службы ФСИН сложная. От боевой и стрелковой подготовки этих сотрудников ведомства никто, естественно, не освобождает. В то же время, они регулярно занимаются саморазвитием. «Работа у бойцов спецназа сложная, потому что она в большей степени связана с негативным влиянием окружения, - говорит Ирина Крапивина, начальник психологической службы УФСИН России по Мурманской области. – Поэтому этот негатив переносится на психолога через информацию.

Не стоит забывать, что работают психологи УФСИН не только для сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и для спецконтингента. Штатный психолог есть в каждой исправительной колонии Мурманской области. Они помогают заключённым адаптироваться в новых условиях. В этом году психологическая служба УФСИН отметит юбилей. Второго сентября ей исполняется 25 лет.