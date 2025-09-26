Бойцы ОМОН «Медведь» управления Росгвардии по Мурманской области прошли обучение по тактической медицине

Занятия проходили под руководством опытного инструктора центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» Юрия Новикова.

Программа подготовки включала как теоретические занятия, так и практические упражнения. Спецназовцы отработали навыки применения кровоостанавливающих средств; алгоритм оказания взаимопомощи и самопомощи с использованием индивидуальных аптечек; приёмы работы с различными видами жгутов и перевязочного материала; транспортировку пострадавших.

Условия тренировки были максимально приближенны к боевым. Полученные навыки могут быть применены как в служебной деятельности, так и в гражданских ситуациях, например, при ДТП или бытовых травмах.