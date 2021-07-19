Бойцы Росгвардии нейтрализовали «террористов» в Мурманской области

Речь об учениях, которые получили название «Заслон 2021».

Такие тренировки управление Росгвардии организует регулярно. В этот раз перед бойцами ОМОНа стояла задача блокировать и обезвредить террористов, захвативших одно из зданий.

Приведенный в готовность специальный отряд быстрого реагирования совершил марш бросок к захваченному боевиками строению. Экипажи бронеавтомобилей подавили огневые точки противника, после чего СОБР произвёл штурм. Также бойцы отработали взаимодействие с другими силовыми ведомствами региона.