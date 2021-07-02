Бойцы Росгвардии провели тактико-специальную тренировку в мурманской школе

По легенде, в образовательное учреждение пытался проникнуть правонарушитель. Свидетелем чрезвычайной ситуации стала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Группа быстрого реагирования стремительно подъезжает к средней общеобразовательной школе №49. Отсюда, буквально несколько минут назад, поступил тревожный сигнал - в здание учреждения пытается проникнуть преступник.

Несмотря на то, что сама ситуация фиктивная, а правонарушителя играет обычный сотрудник, бойцы Росгвардии подходят к тренировке со всей серьёзностью. Всего за несколько секунд хулигана задержали и обезвредили.

Подобные тактико-специальные тренировки сотрудники Росгвардии проводят минимум раз в месяц.

Елена Барляк, ответственный представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «Тренировки в школе очень важны и, соответственно, сотрудники Росгвардии уже знают как себя показать, с какой стороны лучше подойти, чтобы правонарушитель не заметил и задержать его вовремя».

Сейчас у учеников проходит пора летних каникул, несмотря на это в учреждении работает пришкольный лагерь. За безопасностью детей тут следят пристально.

Светлана Иванова, начальник лагеря при средней общеобразовательной школе №49: «Сейчас очень тяжёлые условия не только по коронавирусу, но и по охране учреждений. Сотрудники все должны быть готовы, что в любой момент могут произойти такие события».

Под контролем Росгвардии находятся все общеобразовательные школы города Мурманска, поэтому родители могут не опасаться за жизнь и здоровье своих детей.