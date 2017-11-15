Бойцы Росгвардии ведут подготовку в условиях, приближенных к боевым

Ликвидация вооружённых преступников в условиях скопления гражданских, подавление огневых точек врага при помощи подствольных гранатомётов и многое другое - бойцы Росгвардии по Мурманской области проводят тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.

В заснеженном заполярном лесу стреляют. Приглушённые хлопки и металлическое лязганье пуль о перекрытия старой пятиэтажки – здание бывшей военной части - слышно за полкилометра. Тактико-специальное учение войск Росгвардии по Мурманской области проводится в отдалении от населённых пунктов и проезжей части. Для реалистичности стреляют боевыми патронами. Подразделению необходимо не только отработать тактические приёмы боя в городских условиях, но и поразить многочисленные мишени в окнах многоэтажки.

- Сейчас у нас проходит полевой выход, в рамках которого мы отрабатываем некоторые вопросы и ситуации, которые могут с нами случиться, не дай Бог, на Кавказе, - пояснил необходимость жаркого сражения Алексей Мараков, командир роты ОМОН управления Росгвардии по Мурманской области. - В частности, вам сейчас будет показана ситуация с попаданием под обстрел автомобильного транспорта с находящимися в нём сотрудниками, а также вопрос подавления огневых точек противника с использованием подствольных гранатомётов.

Нестандартных ситуаций в боевых условиях много и они редко повторяются. Предусмотреть необходимо всё. Поэтому бойцам Росгвардии надо уметь не только метко стрелять, но и быстро ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации на территории. Малейшие признак опасности, и только что сидевший в машине отряд, уже занял оборону за автомобилем и ведёт огонь по позиции врага. Где не справится стрелковое оружие, вопрос решит выстрел из подствольного гранатомёта.

Особое внимание бойцы Росгвардии уделяют личному оружию. Здесь у них полный карт-бланш. Каждый совершенствует свой автомат так, как считает нужным. Коллиматорные прицелы, дальномеры и тактический свет - главное, чтобы было удобно и «боевая подруга» не подвела в самый ответственный момент.

- Личное оружие бойца, ему с ним работать. Поэтому для удобства каждый определяет для себя, что ему необходимо и, соответственно, чтобы повысить боевую эффективность бойца и всего подразделения в целом, бойцы применяют необходимые технические устройства, - пояснил Павел Харченко, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Мурманской области.

Учения Росгвардии продлятся пять дней. Всё это время жить бойцы будут в полевых условиях. А итогом станет большая тренировка, в которой сотрудники спецподразделения продемонстрируют все свои навыки.