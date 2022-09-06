Бойцы стрелковой роты «Мурман» отправились для участия в специальной военной операции

На аэродроме Североморск-1 губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев встретились с бойцами стрелковой роты «Мурман», которая отправилась для участия в специальной военной операции.

Подготовка подразделения велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции на Донбассе, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач.

Одному из подразделений армейского корпуса Северного флота было присвоено почётное наименование «Мурман». Это позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы.