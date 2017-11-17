Бойцы взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны учатся управлять техникой в зимних условиях

На базе ремонтного батальона Северного флота состоялось первое занятие в зимних условиях с механиками-водителями взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны. Бойцы учились маневрировать на перечёсанной местности и рассказали, чем современный танк отличается от машины середины прошлого столетия.

Недавно образованный на Северном флоте взвод исторической техники базируется в одной из частей Мурманска. По крайней мере, здесь в полном порядке содержатся 3 машины – легендарный Т-34, ИС-3 и самоходка СУ-100. Названия знакомые каждому знатоку военной истории и тем более боев в виртуальном пространстве. Но вряд ли даже самые преданные поклонники сетевых симуляторов знают, как бойцы проверяют уровень масла в могучем дизеле тридцатьчетверки, что для этого используют.

Техника историческая, а вот форма у военных современная, хотя модный аксессуар каждого танкиста - шлемофон за последнее полвека почти не изменился. Это единенная вещь, которая в большинстве случаев заметна со стороны через узкий люк бронированной машины. Удобств в боевом отделении априори не существует, никаких обогревателей внутри нет, но, несмотря на это, механики-водители не выглядят замерзшими. А всё потому что управление, как сказали бы гражданские пилоты, требует активной рулёжки.

Т-34 на заснеженной поверхности полигона разворачивает как старенькие заднепроходные «Жигули» на отшлифованном льду. Но танку, дошедшему до Берлина, можно простить любой каприз, чего не скажешь о не заставшем войну тяжёлом ИС-3. Да и самоходка СУ-100 тоже, по сути, не успела должным образом зарекомендовать себя на фронте, ввели в строй грозу немецких тигров только в январе 1945 года. Но для мальчишек это условности, они с нетерпением будут ждать любой возможности увидеть взвод грозной техники, а военные обещают не подвести – участвовать во всех парадах и реконструкциях.