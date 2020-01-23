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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.20 19:30

Божественная красота подворья, где через труд и молитву меняются люди

В подворье Трифонов - Печенгского мужского монастыря второй десяток лет находят приют оступившиеся в жизни люди - бывшие заключенные, наркоманы и те, кто злоупотреблял спиртным. Сейчас контингент постояльцев изменился, а подворье готовится изменить свой статус.

Архиерейское подворье, которое располагается рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Кооперативная»,  возвышается над Кольским проспектом. Ежедневно многие мурманчане, спешащие по своим делам,  любуются его деревянными постройками и лишь немногие решаются зайти на территорию. И совершенно напрасно. Описать ощущения невозможно – всего нескольких десятков метров от оживлённой трассы, а ты уже оторван от городской суеты.

Владимир Ляшко, трудник подворья, большую часть времени проводит в молитвах, а также помогает по хозяйству. А оно здесь немаленькое: включает в себя жилые постройки, баню и даже библиотеку. Путь к вере, признается Владимир, был у него тернистый. Он, как и некоторые другие постояльцы подворья имел судимости и провел в местах лишения свободы около 25 лет.

Владимир Ляшко, трудник Свято-Феодоритовского Архиерейского подворья: «Кражи, кражи, я выпивал, у меня начинали «руки чесаться». В этом всё  работа сатаны, он всегда работает уверенно. И деньги были, а  зачем я крал, я не знаю сам».

Отец Трифон, который стал настоятелем подворья полгода назад, рассказывает, что таких трудников со сложной судьбой, как у Владимира, здесь 25 душ и все они проходят предварительный отбор, так как проводить праздно время или употреблять наркотики и алкоголь здесь запрещено.

Иеромонах Трифон (Михайловский), настоятель Свято-Феодоритовского Архиерейского подворья: «Тот приют, который был здесь притчей в языцех, так как были и поножовщина и мордобой. Здесь страшно ходить было, поэтому  мы обратили внимание на это, провели медицинское обследование, поставили условие, если хотите быть при монастыре, то выбирайте молитву и труд».

Контингент постояльцев сменился, теперь здесь ожидаются серьёзные перемены, связанные с присвоением нового статуса – подворье уже весной может стать мужским монастырём.

Иеромонах Трифон (Михайловский), настоятель Свято-Феодоритовского Архиерейского подворья: «Сейчас документы поданы, потом будущий настоятель пройдёт стажировку, Бог даст я её пройду и на Синоде, который намечается в марте, может чуть попозже».

Отец Трифон делится планами и говорит, что присвоение нового статуса даст больше возможностей для развития подворья. Это место давно приглянулось горожанам и иностранным туристам, которые с удовольствием делают фотографии в таком живописном месте. Поэтому нужно как можно скорее отремонтировать опорную стену, которая удерживает искусственную насыпь, а также довести до ума трапезную.

Иеромонах Трифон (Михайловский), настоятель Свято-Феодоритовского Архиерейского подворья: «Здание трапезной ещё не достроено, поползла стена - давит на бревна грунт, есть  угроза обвала. Сейчас мы изыскиваем средства, чтобы сделать  бетонную стену, с этой просьбой  мы обращаемся ко всему православному миру».

Настоятель хотел бы, чтобы экскурсии для туристов носили познавательный характер, а для этого нужен специалист, знающий досконально все исторический и любопытные факты подворья, а их немало. Например, на территории подворья возвышающихся три креста, оказалось, что  это усыпальницы двух матушек и строителя иеромонаха Вячеслава.

«Он покаявшийся разбойник, который пришёл к вере в колонии строгого режима. Он со своими друзьями решил создать монастырь, чтобы оставшуюся жизнь провести в покаянии и в Боге», - поведал Иеромонах Трифон (Михайловский), настоятель Свято-Феодоритовского Архиерейского подворья.

Вот уже второй десяток лет подворье монастыря не просто украшение и достопримечательность Мурманска, а место, где занимаются социальным служением. Приобретение нового статуса, наверняка даст новый стимул для развития, а значит, больше заблудившихся в жизни путников смогут здесь остановиться и, набравшись сил, держать путь дальше.

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