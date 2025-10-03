БПЛА рухнул на завод: в ЗАТО Александровск учения идут!

Беспилотный летательный аппарат рухнул на цеха судоремонтного завода. В результате ЧП произошёл выброс радиоактивных веществ. Таковы вводные данные для масштабных учений, прошедших в ЗАТО Александровск. Средства и силы специальных служб развернули на площади перед 10-м СРЗ в Полярном, чтобы отработать слаженность действий.

Первыми на помощь прибывают спасатели, они уже тушат условный пожар. Впрочем, невозможно в таких ситуациях пренебрегать другими силами, например, в случае реального ЧП, правоохранительные органы немедленно оцепят территорию, чтобы предотвратить заражение тех, кто теоретически мог бы попытаться проникнуть в опасную зону.

Руслан Барсук, начальник ОМВД России по ЗАТО Александровск: «По условиям учения, там радиационное заражение, соответственно – лучевая болезнь. Наша задача – граждан туда не допускать».

Основная работа ведётся у очага заражения. В первую очередь определяют масштабы заражения химическими или, в данном случае, радиоактивными веществами специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России.

Для отключения инженерный сетей, в частности, водоснабжения, по которым может распространиться заражение, привлекают сотрудников учреждений и предприятий сферы ЖКХ.

Иван Скорый, начальник группы по ГО и ЧС Центра по ГО и ЧС ЗАТО Александровск: «Во время работ по ликвидации ЧС необходимо отключить определенные сети: электро-, водо- или теплоснабжения. А после, возможно, разрушенные сети нужно восстановить. Для этого они задействованы в учениях».

Ключевой задачей специалистов является спасение человеческой жизни. Прибывающие на место чрезвычайного происшествия кареты скорой помощи оперативно транспортируют пострадавших в спецучреждение, если необходима экстренная помощь и счёт идет на минуты, то реанимационные действия можно оказать прямо в автомобиле.

Дмитрий Колесник, фельдшер филиала ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Разумеется, машина полностью оснащена для оказания помощи во время пути. Мы все должны действовать сообща и не мешать при этом работе друг друга».

Не мешать при работе спецслужб должны и очевидцы. Необходимо в любых опасных ситуациях обеспечить собственную безопасность. К счастью, с основными правилами в случае, например, обнаружения БПЛА, граждане знакомы.

Светлана Махова, житель Полярного: «В первую очередь уходим оттуда, где обнаружили БПЛА, мы не снимаем объект и звоним по номеру 112».

Учения в ЗАТО Александровск прошли в рамках штабной тренировки по планам МЧС России.

Иван Скорый, начальник группы по ГО и ЧС Центра по ГО и ЧС ЗАТО Александровск: «Смотр производится для того, чтобы посмотреть, какие средства и силы есть, чтобы устранить ЧС, произошедшее по легенде».

Тренировочные мероприятия на различных уровнях и внутри своих структур проходят регулярно, отмечают специалисты. Однако важно отработать чёткую последовательность действий всех служб для немедленного реагирования и скорейшего устранения последствий в случае возникновения реального ЧП.