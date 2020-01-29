Браконьерам - любителям крабов придётся серьёзно раскошелиться

В Кольский районный суд с утвержденным обвинительным актом направлено уголовное дело в отношении трёх браконьеров. Они незаконно выловили крабов на общую сумму более миллиона рублей.

Браконьеров, которые вели промысел краба в акватории Мотовского залива Баренцева моря, задержали весной прошлого года, когда они на моторной лодке с помощью ловушек поймали 86 особей камчатского краба. По оценкам экспертов, в результате незаконного лова водным биоресурсам России был причинен ущерб в 1 миллион 235 тысяч рублей.

Алексей Гамаюнов, и.о. Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «Природоохранным прокурором в защиту интересов РФ предъявлен гражданский иск о взыскании солидарно с указанных мужчин данной суммы ущерба. Также хотелось бы отметить, что в настоящее время в судах Мурманской области находятся несколько уголовных дел, а совокупный размер ущерба причиненного водным биологическим ресурсам составил более 7 миллионов рублей».

Все обвиняемые – жители Мурманской области, причём ранее не судимые.

Борьба с браконьерством в нашем регионе ведётся круглый год. И если летом большинство нарушителей попадаются на незаконной добыче лосося, то зимой браконьеры нацелены именно на крабов. В большинстве случаев этим занимаются люди, проживающие в прибрежных районах, отмечают в прокуратуре.

Алексей Гамаюнов, и.о. Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «Хотелось бы отметить, что с ноября 2018 года существенно увеличилась стоимость за одну особь незаконно добытого краба камчатского. Ранее размер ущерба составлял 835 рублей, в настоящее время это более 7 тысяч рублей за одну особь».

Кроме того, если краб добыт в запрещённый для лова период, во время нереста и нерестовых миграций, то размер ущерба, а соответственно и штрафов увеличивается.