Браконьеров задержали, а крабов выпустили

Пограничники на побережье Кольского залива поймали банду браконьеров в момент, когда они пытались транспортировать незаконно добытых крабов.

У задержанных изъяли автомобиль, маломерное плавсредство, живого камчатского краба общим весом более 260 кг. Предотвращенный ущерб водным биоресурсам страны составил свыше миллиона рублей. Всех крабов пограничники выпустили в естественную среду обитания.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждено три дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».