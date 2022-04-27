Браконьерские деликатесы потянули на 17,5 миллиона рублей

Мурманские пограничники задержали предполагаемого браконьера. У него представители ФСБ обнаружили более тонны продукции из камчатского краба.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен житель города Мурманска, осуществлявший погрузки незаконно добытого краба камчатского в личный автомобиль. У лица изъято: автомобиль, 1282 комплекта конечностей камчатского краба и 147 брикетов общим весом более 1 тонны. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше17,5 миллиона рублей».

Судя по кадрам, снятым на месте задержания, мужчина перевозил продукцию на обычном легковом автомобиле, а вот хранил замороженные конечности краба и брикеты с мясом у себя в гараже. Готовая продукция была аккуратно расфасована по коробкам.