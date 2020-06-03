Браконьеры – любители крабов прикидывались дайверами

Дайверы, промышлявшие добычей краба, задержаны Мурманскими пограничниками в губе Печенга Баренцева моря.

Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления: «В ходе проведенных мероприятий были обнаружены 92 комплекта конечностей камчатского краба. Судно проекта Т-63-ОЖ-1 (принадлежит местному дайвинг-центру), маломерное плавательное средство, подвесной лодочный двигатель, 5 комплектов водолазного оборудования. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 660 тысяч 928 рублей».

Сотрудникам погрануправления удалось заснять весь процесс добычи краба. Дайверы поднимали морских обитателей со дна, укладывая добычу в лодку. Скорее всего, из установленных ранее ловушек, а после переправляли на более мощный катер. Когда судно причалило к берегу, отряд ФСБ задержал браконьеров, на борту в этот момент находились 9 участников преступной группы.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного.