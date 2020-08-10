Браконьеры наносят огромный ущерб водным биоресурсам России

Мурманские пограничники вместе с представителями ФСБ задержали несколько браконьеров. Нарушители незаконно добывали в Баренцевом море камчатского краба, чтобы позже отправить морепродукты в другие регионы России.

У группы задержанных изъяли два грузовых автомобиля, более двух тысяч конечностей краба общим весом более 2,5 тысячи килограммов. Ущерб, причиненный водным биоресурсам России составил 14,5 миллиона рублей.

Октябрьский суд Мурманска признал подозреваемых виновными и назначил нарушителям штраф в 5,5 миллиона рублей, которые им, скорее всего, придётся выпалить вместе с компенсацией ущерба.

Но это не единственный случай браконьерства. На более чем 13 миллионов рублей оштрафован любитель незаконного промысла из посёлка Спутник и водитель «Газели», задержанный недалеко от микрорайона Мурманска Дровяное. В кузове транспортного средства сотрудники ФСБ обнаружили почти 2 тонны крабовой продукции.

Несмотря на значительные штрафы и уголовную отвесность находится немало желающих заработать браконьерством. Пограничное управление отмечает, что нести дежурство в прибрежных районах специалисты будут и в осенне-зимний период.