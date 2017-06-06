Браконьеры пытаются из Мурманской области вывезти продукцию из краба на миллионы рублей

С наступлением лета органами безопасности всё чаще фиксируются случаи незаконной добычи водных биоресурсов на территории Мурманской области. Недавно сотрудники Погрануправления ФСБ задержали крупную партию незаконно добытого краба. В прицепе фуры было обнаружено около 3 тонн варено-мороженной продукции, рыночная стоимость которой превышает шесть с половиной миллионов рублей.

Водитель автомобиля объяснить происхождение обнаруженной крабовой продукции не смог, пояснив, что неизвестный мужчина пообещал заплатить ему 30 тысяч рублей за доставку указанного груза в Москву.

Спустя несколько часов сотрудники УФСБ пресекли ещё одну попытку вывоза из Мурманской области незаконно-добытых биоресурсов. В районе посёлка Кильдинстрой был задержан микроавтобус марки «Мерседес», в результате проверки было изъято 900 кг конечностей камчатского краба, рыночная стоимость которых составляет порядка двух миллионов рублей.

- По данным фактам Пограничным управлением проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 1, статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - уточнила Маргарита Матросова, сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.