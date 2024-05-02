Браконьеры сёмгу уже вывозят вертолётами

65 экземпляров сёмги без соответствующей документации о её происхождении обнаружили на борту частного вертолёта в Умбе специалисты регионального УФСБ.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Сотрудниками Управления по ФСБ Мурманской области пресечена противоправная деятельности неустановленных лиц, осуществивших незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов Российской Федерации и причинивших тем самым особо крупный ущерб в размере более 800 тысяч рублей».

По информации правоохранителей, неустановленные лица, находясь на территории Терского района и прилегающей акватории Кандалакшского залива и Белого моря, не имея соответствующих разрешений на добычу рыбы, осуществили её незаконный вылов. В настоящее время ведутся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.