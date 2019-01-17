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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.19 19:30

Брали 10 тысяч рублей - вернёте 100 тысяч! Мурманскую семью терроризируют коллекторы

Несколько месяцев они забрасывали пенсионерку и её родственников угрозами по телефону, а вчера перешли к активным действиям. Теперь люди опасаются за свои жизнь и здоровье. Как избавиться от назойливых и агрессивных гостей - они не знают.

В ситуации разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Сегодняшнее утро у  мурманчанки Ирины Тетериной началось  далеко не с позитивных эмоций. Проснулась она в замурованной квартире - дверь открыть не смогла, а за невольный прогул её уволили с работы. Это результат деятельности представителей анонимного агентства по взысканию долгов, уверена женщина. Некоторое время назад коллекторы вломились в её квартиру, стали  запугивать.

- Меня дома не было, - рассказывает Максим Тимофеев, племянник мурманчанки-жертвы коллекторов. - Она открыла дверь,  они залетели толпой, начали всё дома перерывать, искать деньги, документы все разворошили.  Но потом они быстро убежали, не знаю почему.

С тех пор неизвестные люди изводят мурманчанку регулярно: звонят и в дверь, и по телефону. Все эти муки из-за просрочено кредита в одной из многочисленных мурманских микрофинансовых организаций областного центра. Ещё в мае  прошлого года женщина взяла взаймы 10 тысяч рублей. Теперь с неё требуют более сотни и доводят до истерики угрозами по телефону.

- Полностью насчитали мне сто-сто семь  тысяч рублей, я не помню точно, надо посмотреть, - рассказывает Ирина Тетерина, жертва коллекторов. -  Я им сказала, что не могу сейчас платить. Давайте сделаем так, что выплаты буду проводить в рассрочку. Они не захотели, начали угрожать. Моим детям угрожали, мне угрожали. Потом всем, всем родственникам, приезжали сюда. А теперь вот сделали это.

Жертвой коллекторов стала и семья племянника Ирины. О финансовых проблемах своей тёти молодой человек узнал после звонка неизвестного его беременной жене. Звонивший представился коллектором, но имя, фамилию и организацию, которую представляет, назвать отказался. Зато обрушил на северянку поток нецензурной брани и угроз.

- Пишут, что будете всякие непристойности делать и так далее, нецензурно выражаются. Пытаются угрожать убийством и тому подобное, - рассказывает Максим Тимофеев, племянник мурманчанки-жертвы коллекторов. - Звонят абсолютно всем людям, даже моей жене позвонили. Уже даже её номер каким-то образом нашли. Стали ей названивать, что вот… А у меня жена беременная… Угрожают, что с работы вас выкинут, домой не приходите, мы придём...

Журналисты «Арктик-ТВ» позвонили по номеру, с которого угрожают Ирине и её семье, но разговаривать с нами абонент постеснялся, как только услышал про телевидение, бросил трубку. Звонки по номерам, указанным в документах, тоже ничего не дают. На том конце телефона отвечают, что Ирину Тетерину не знают и в долг ей денег не давали. Создаётся впечатление, что главная задача у телефонных садистов не вернуть деньги, а превратить жизнь женщины в ад.

Не удаётся связаться и с компанией «Росденьги» и через номера телефонов имеющихся в Интернете. Именно от её имени Ирине приходят письма о взыскании долга. Выяснить, действительно ли бравые художники по стенам действуют от их лица, мы пытались через онлайн-чат с консультантом. Но тщетно. Хочется верить, что правоохранительные органы добьются большего. Они сейчас единственная надежда Ирины на благополучное завершение этой дикой истории.

- Необходимо обращаться в правоохранительные органы, в органы внутренних дел, которые должны проводить по данному факту проверку в полном объёме и принимать решение, в том числе о возбуждении уголовного дела при наличии оснований, - комментирует ситуацию Алексей Круглин, юрист. - Насколько я понимаю, угрозы реальные, угрозы причинения вреда жизни и здоровью. Есть такие составы преступлений, которые предусмотрены Уголовным кодексом РФ. Поэтому, советую всем, перво-наперво, как только поступили такого рода сообщения от коллекторов, надо обращаться в правоохранительные органы.

Пока же наша землячка  боится выходить из своей квартиры одна. Последний срок, который перед ней поставили коллекторы для погашения долга,  сегодняшний день. Понятно, что сумму в 100 тысяч рублей пенсионерка с доходом в 13 тысяч рублей в месяц за это время не соберёт.

Телекомпания «Арктик-ТВ»  продолжит следить за развитием ситуации.

Комментарии

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