Брасс, баттерфляй, плавание на спине: спортивное мастерство показали дети на городских соревнованиях по плаванию в Мурманске

В Центральном бассейне Мурманска состоялись городские соревнования по плаванию на призы ДОСААФ. Участвовали более 400 детей в возрасте от 10 до 14 лет из школы Олимпийского резерва, школы инвалидов №15 и комплексной спортивной школы №17, в которой организовано два первичных отделения ДОСААФ.

Сергей Тян, почётный член «ДОСААФ России»: «Призы у нас будут кубки, медали и грамоты от ДОСААФ. Так как я являюсь почётным членом ДОСААФ России и член президиума ДОСААФ Мурманской области, то мы проводим такие соревнования. Наши дети хорошо отплавали. Многие выполнили разряды, потому что это соревнования у нас разрядные, проходят через спорткомитет города Мурманска. У нас будет присвоение по окончанию этих соревнований».

Для ребят стояла задача проплыть 50 метров, выложиться на полную силу, показать лучшее время и технику.

Сергей Ратушин, главный судья соревнований: «Юные пловцы у нас полны надежд олимпийских, хотят выступать. Борются, борьба очень сильная. Некоторые ребята занимаются по два часа в день, очень серьёзные тренировки. Они ходят в школу, им приходится приходить на тренировки. Стараются успевать всё делать - и уроки, и заниматься спортом».

Для некоторых спортсменов это одни из первых серьёзных состязаний в спортивной карьере, а для других - маленький трамплин к большому успеху.

Кристина Румянцева, участница соревнований: «Эти соревнования для меня очень лёгкие. Я выступила хорошо, подтвердила третий взрослый. И у меня первое место будет».

Бронислав Геращенко, участник соревнований: «К этим соревнованиям я готовился, старался не переживать. Опыт уже есть. Я понимал, что на этих соревнованиях я должен показать себя лучше, чем на прошлых соревнованиях. Я стремлюсь к третьему спортивному разряду».

Помимо призёров чемпионата ведомственные награды и грамоты получили педагоги спортивных школы – члены ДОСААФ. А обучающиеся КДЮСШ №17 посвящены в «Юные ДОСААФовцы».