Братья меньшие и человек – гармония жизни: кафе для собак; чаепитие среди пауков и рептилий; коту с татуировками, спасённому из тюрьмы, ищут хозяина

Учёные в США занимаются спасением вида морской звезды, который оказался на грани исчезновения. Их называют подсолнухами из-за сходства с цветком. И эти иглокожие массово вымирают последние десять лет.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова.

Астрономы обнаружили шесть массивных галактик благодаря телескопу Джеймса Уэбба. Говорят, что одна из них в 30 раз меньше Млечного Пути, но содержит столько же звезд.

Венгерские исследователи изучили, как порода и возраст собак влияют на их поведение, когда они слышат волчий вой. В эксперименте участвовали почти 70 домашних питомцев 28 пород.

В Якутске исследуют останки древнего медведя с сохранившимися мягкими тканями. Такая возможность появилась у учёных впервые. Раньше находили только кости и черепа.

Учёные в США занимаются спасением вида морской звезды, который оказался на грани исчезновения. Их называют подсолнухами из-за сходства с цветком. И эти иглокожие массово вымирают последние десять лет.

Крупнейшее наземное млекопитающее Южной Америки - южноамериканский тапир - снова появился в дикой природе Бразилии. Когда-то эти животные вымерли в атлантических лесах. Теперь же по зарослям снова бродят 16 тапиров в GPS-ошейниках.

Во Флориде выпустили в дикую природу 12 спасённых ламантинов. Они провели долгое время в реабилитационных центрах. Многие были ещё детёнышами, когда их нашли.

Коту с татуировками, спасённому из тюрьмы в Мексике, подберут хозяина. Изначально это было невозможно, поскольку животное было нужно для расследования. Кроме того, кот нуждался в помощи ветеринаров.

В Аргентине празднуют рождение двух детёнышей ягуара. Они появились на свет в заповеднике «Непроходимый». Когда подрастут, их выпустят в дикую природу.

В Честерском зоопарке в Великобритании родился детёныш у редких «танцующих лемуров». Так называют обезьян вида сифака Кокереля. Это эндемик Мадагаскара.

В малазийском городе Субанг-Джая недалеко от Куала-Лумпура недавно открылось необычное кафе. Там можно выпить чаю в обществе рептилий и пауков.

В индийском городе Индаур работает кафе для собак. Оно открылось во время пандемии, когда у владельцев собак начались трудности с покупкой кормов.