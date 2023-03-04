Братья меньшие и человек – гармония жизни: кафе для собак; чаепитие среди пауков и рептилий; коту с татуировками, спасённому из тюрьмы, ищут хозяинаХочу гармонии, или Марина Табейкина – о том, как её достичь
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.23 13:35

Братья меньшие и человек – гармония жизни: кафе для собак; чаепитие среди пауков и рептилий; коту с татуировками, спасённому из тюрьмы, ищут хозяина

Учёные в США занимаются спасением вида морской звезды, который оказался на грани исчезновения. Их называют подсолнухами из-за сходства с цветком. И эти иглокожие массово вымирают последние десять лет.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова.

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Венгерские исследователи изучили, как порода и возраст собак влияют на их поведение, когда они слышат волчий вой. В эксперименте участвовали почти 70 домашних питомцев 28 пород.

В Якутске исследуют останки древнего медведя с сохранившимися мягкими тканями. Такая возможность появилась у учёных впервые. Раньше находили только кости и черепа.

Учёные в США занимаются спасением вида морской звезды, который оказался на грани исчезновения. Их называют подсолнухами из-за сходства с цветком. И эти иглокожие массово вымирают последние десять лет.

Крупнейшее наземное млекопитающее Южной Америки - южноамериканский тапир - снова появился в дикой природе Бразилии. Когда-то эти животные вымерли в атлантических лесах. Теперь же по зарослям снова бродят 16 тапиров в GPS-ошейниках.

Во Флориде выпустили в дикую природу 12 спасённых ламантинов. Они провели долгое время в реабилитационных центрах. Многие были ещё детёнышами, когда их нашли.

Коту с татуировками, спасённому из тюрьмы в Мексике, подберут хозяина. Изначально это было невозможно, поскольку животное было нужно для расследования. Кроме того, кот нуждался в помощи ветеринаров.

В Аргентине празднуют рождение двух детёнышей ягуара. Они появились на свет в заповеднике «Непроходимый». Когда подрастут, их выпустят в дикую природу.

В Честерском зоопарке в Великобритании родился детёныш у редких «танцующих лемуров». Так называют обезьян вида сифака Кокереля. Это эндемик Мадагаскара.

В малазийском городе Субанг-Джая недалеко от Куала-Лумпура недавно открылось необычное кафе. Там можно выпить чаю в обществе рептилий и пауков.

В индийском городе Индаур работает кафе для собак. Оно открылось во время пандемии, когда у владельцев собак начались трудности с покупкой кормов.

 

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Последние комментарии

Евйгений
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
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