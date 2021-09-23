Братья-налётчики - в Ковдоре полицейские задержали подозреваемых в ограблении автозаправочной станции

Мужчины, не стесняясь камер видеонаблюдения, похитили из кассы более 80 тысяч рублей.

За помощью в полицию обратилась 53-летняя работница Ковдорского АЗС.

Нежданные гости пришли ночью и стали требовать деньги. Двое мужчин уложили женщину на пол, а сами в это время стали опустошать кассу. Забрав все наличные, северяне быстро скрылись с места преступления, но спрятаться от правосудия им не удалось. Полицейские оперативно нашли и задержали ранее судимых братьев.

Мужчины в содеянном признались и рассказали стражам порядка, что большую часть украденных денег они уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.