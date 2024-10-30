Брендовая верхняя одежда на «Норвежской выставке» по доступным ценам

Сегодня «Норвежская выставка» открыта в Мурманске сразу на двух локациях. Покупатели уже успели оценить ассортимент и качество верхней одежды.

С 2022 года Евросоюз пытается устанавливать запреты для России. Цены на верхнюю одежду зарубежных брендов растут и некоторые компании ушли с рынка.

По примерным подсчётам, 2/3 норвежских и зарубежных компаний верхней одежды ушли с российского рынка, но товарный остаток остался. Вывезти его невозможно, товарооборот закрыт, оставлять на складах дорого. В связи с этим производители скандинавских и норвежских брендов приняли непростое решение, чтобы минимизировать потери. Им пришлось отдать товар по цене производства российской компании «Орсо Групп», которая распродает весь его на «Норвежской выставке». Скидка на коллекции составляет до 70 процентов.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Казалось бы, ситуация в России нормализовалась. Про санкции мы когда-то только слышали, якобы, они на нас не влияют. Но на самом деле, например, когда ты заходишь в торговый центр, чтобы найти для себя подходящее, становится вообще непросто. Нашей компании «Орсо Групп» удалось выкупить остаток ассортименты из закрывшихся магазинов, которые не смогли вывести этот остаток из страны. Мы у них выкупили и теперь это представлено на выставке в два раза дешевле».

В ближайшие годы не будет возможности купить брендовые вещи из недружественных стран, уверяют на «Норвежской выставке». В специализированных магазинах или столичных торговых центрах такую одежду теперь не приобрести — только в формате выставки-продажи. Благодаря колоссальной выгоде, пуховики на гагачьем пухе, легендарные «Аляски» или норковые шубы, превратились для большинства россиян из недоступных предметов роскоши в доступную качественную верхнюю одежду.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке представлена, например, демисезонная мужская модель «Бьерн Ларесн». Сверху у неё идёт трёхслойная мембрана, которая не промокает и не продувается ветром. Наполнителем у такой демисезонной куртки идёт кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». Оно стирается отлично в стиральной машинке. Оно не скатывается, оно не сбивается, дышит. Такие модели в магазине были представлены за 39 тысяч рублей на выставке за 17900 рублей. Подобные модели есть и на мембране. Они идут из артек техматериала наружного, они будут на выставке представлены за 13900 рублей».

Сегодня «Норвежская выставка» открыта в Мурманске сразу на двух локациях. Покупатели уже успели оценить ассортимент и качество верхней одежды.

Всего пять дней - с 30 октября по 3 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: торговый центр «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, главный вход, 3-е помещение справа), а так же в торговом центре «Солнечный» на Скальной улице, 31 (2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.