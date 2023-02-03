Бригада морской пехоты Северного флота продолжает оттачивать навыки в стрельбе из всех видов вооружения

Морские пехотинцы отрабатывают ведение огня из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматических гранатомётов АГС-17, а также выполняют нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня и поражению условного противника.

Военные стараются менять полигоны, где проходят учения, это, например, позволяет минометчикам отрабатывать навыки ведения огня как из закрытых, так и открытых позиций.

В первом случае, для наведения используются квадрокоптеры. Миномётный расчёт из 5 человек, каждый из которых выполняет определённую задачу, однако, опытные инструкторы, участники спецоперации, делают ставку на взаимозаменяемость. Так, командир должен уметь водить машину или, например, выполнять функции наводчика.

Валерий, командир миномётного расчёта: «Минометный растёт из пяти человек: водитель, подносчик, наводчик, номер расчёта и командир».